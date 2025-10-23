Kuzey İrlandalı Shaun-lee Jennings, Mardin'de Müslüman oldu

Daha sonra kelimeişehadet getiren Shaun-lee Jennings, Melek ismini alarak Müslüman oldu.

Evlenmek amacıyla Ektiren'in ailesiyle tanışmak üzere Derik ilçesine gelen Shaun-lee Jennings'in bu kararı üzerine İlçe Müftülüğünce ihtida merasimi düzenlendi.

Shaun-lee Jennings, tatil için geldiği Muğla'da tanıştığı Derikli 24 yaşındaki Remzi Ektiren'in kendisine İslamiyet'i anlatmasının ardından Müslüman olmaya karar verdi.

