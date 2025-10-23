Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Kuzey İrlandalı Shaun-lee Jennings, Mardin'de Müslüman oldu

        Kuzey İrlanda vatandaşı Shaun-lee Jennings, Mardin'in Derik ilçesinde Müslüman olup Melek ismini aldı.

        Giriş: 23.10.2025 - 17:36 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:36
        Kuzey İrlandalı Shaun-lee Jennings, Mardin'de Müslüman oldu
        Kuzey İrlanda vatandaşı Shaun-lee Jennings, Mardin'in Derik ilçesinde Müslüman olup Melek ismini aldı.

        Shaun-lee Jennings, tatil için geldiği Muğla'da tanıştığı Derikli 24 yaşındaki Remzi Ektiren'in kendisine İslamiyet'i anlatmasının ardından Müslüman olmaya karar verdi.

        Evlenmek amacıyla Ektiren'in ailesiyle tanışmak üzere Derik ilçesine gelen Shaun-lee Jennings'in bu kararı üzerine İlçe Müftülüğünce ihtida merasimi düzenlendi.

        İlçe Müftüsü İbrahim Halil Şimşek, Shaun-lee Jennings'ı İslam dininin inanç esasları, ibadetler ve ahlaki değerler hakkında bilgilendirdi.

        Daha sonra kelimeişehadet getiren Shaun-lee Jennings, Melek ismini alarak Müslüman oldu.

        Melek'e Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

