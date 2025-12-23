Mardin'deki uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Kent genelinde 15-21 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda, 58 gram esrar ve 11 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
