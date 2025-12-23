Habertürk
        Mardin'deki uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

        Mardin'deki uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 10:44 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:44
        Mardin'deki uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Kent genelinde 15-21 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda, 58 gram esrar ve 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

