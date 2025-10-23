Mardin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, Artuklu-Nusaybin kara yolunun 13. kilometresinde Akarsu Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.