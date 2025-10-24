Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Esengül öğretmen resimleriyle savaş ve göç mağduru kadınların sesi oluyor

        HALİL İBRAHİM SİNCAR-BEŞİR ŞAVUR - Mardinli resim öğretmeni Esengül Bozdağ Alan, savaş ve göç mağduru kadınların sorunlarını tuvale yansıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 11:43 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esengül öğretmen resimleriyle savaş ve göç mağduru kadınların sesi oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HALİL İBRAHİM SİNCAR-BEŞİR ŞAVUR - Mardinli resim öğretmeni Esengül Bozdağ Alan, savaş ve göç mağduru kadınların sorunlarını tuvale yansıtıyor.

        Lise eğitiminin ardından gittiği resim kursunda yeteneğini keşfeden Alan, bu alanda akademik eğitim almaya karar verdi.

        Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Alan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde bu alanda tezli yüksek lisans yaptı.

        Ülkenin farklı illerinde öğretmenlik yaptıktan sonra atandığı Mardin Güzel Sanatlar Lisesi'nde mesleğini sürdüren Alan, atölyeye dönüştürdüğü tarihi bir evde ve zaman zaman da görev yaptığı okulda savaş ve göç mağduru kadınların sorunlarını anlatan resimler yapıyor.

        20 yıllık süreçte hazırladığı yüzlerce resmi ülkede ve Avrupa'da düzenlenen sergilerde izlenime sunan ressam Alan'ın hedefi eserleriyle kadınların sesini tüm dünyaya duyurmak.

        - "Bir kadın olarak kadınların sesi olmak arzusundayım"

        Alan, AA muhabirine, resme olan yeteneği ve aldığı eğitimlerle yağlı boya, karakalem, video art ve enstalasyon (yerleştirme sanatı) üzerine eserler ürettiğini söyledi.

        Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi konularda da eserler hazırladığını ancak en çok kadınların yaşadığı sorunlara yönelik resimler yaptığını anlatan Alan, "Çünkü günümüz dünyasında bunlar ciddi problemler. Sanatçıların bu problemleri yansıtmak gibi bir görevi var." dedi.

        Alan, kadınların toplumun tüm alanlarında etkin olması gerektiğini dile getirerek, kadının üretim, siyaset, ekonomi, eğitim ve sanatta yer almasının önemine değindi.

        "Bir kadın olarak kadınların sesi olmak arzusundayım." diyen Alan, eserlerini kentte atölyeye dönüştürdüğü tarihi bir evde hazırladığını ve sergilediğini anlattı.

        Alan, birçok eserinin ise hediye ettiği dostlarının evini süslediğini dile getirerek, bazı eserlerini bir haftada bazılarını ise bir yıla yayılan süreçte hazırladığını belirtti.

        - "Hiçbir eseri kar amaçlı üretmiyorum"

        "Hiçbir eseri kar amaçlı üretmiyorum. 20 yıldır kişisel ve karma sergilere katıldım. Okul bünyesinde de sergiler açtım. Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve yurt dışında da sergilerim oldu. Dünyanın belirli şehirlerinde kişisel sergi açma hedefim var." ifadelerini kullanan Alan, oralarda da kadınların sesi olmayı çok istediğini söyledi.

        Ressam Alan, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşlardan en çok kadınların etkilendiğine işaret ederek, "Ukrayna'da, Gazze'de büyük bir savaş yaşanıyor. Gazze'de maalesef bir soykırım yaşanıyor. İnsanlık var olduğu müddetçe savaşlar oldu ve olacaktır da ama maalesef bunun en büyük mağduru kadınlar ve çocuklar. Elimden geldiğince onların sesi olmaya çalışıyorum. Umarım dünya daha iyi bir yere doğru gider. Bu savaşlar, soykırımlar, zulümler bir an evvel biter." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim

        Benzer Haberler

        Mardin Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor
        Mardin Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor
        Sanatçı Haluk Levent Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Sanatçı Haluk Levent Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Nusaybin'de bıçaklı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Nusaybin'de bıçaklı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Mardin'de 3 firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de 3 firari hükümlü yakalandı
        Mardin Kültür Yolu Festivali'ne günde 30 bin kişi katılıyor; otellerde yer...
        Mardin Kültür Yolu Festivali'ne günde 30 bin kişi katılıyor; otellerde yer...
        Mardin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Mardin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı