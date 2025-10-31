Mardin'de ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Turgut Özal Mahallesi'nde bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler yangın merdiveni yardımıyla kediyi mahsur kaldığı ağaçtan indirdi.
