        Mardin Haberleri

        Mardin'de su hattı döşeme çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesine gidildi

        Mardin'de su hattı döşeme çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesine gidildi.

        Giriş: 07.11.2025 - 16:44 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:47
        Mardin'de su hattı döşeme çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesine gidildi
        Mardin'de su hattı döşeme çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesine gidildi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Mardin İçme Suyu Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar nedeniyle Şehit Remzi Yersel Caddesi'nin kademeli olarak trafiğe kapatılacağı, Dicle Elektrik ve eski AVM bölgesinde ise trafiğin kontrollü sağlanacağı belirtildi.

        Yürütülecek kademeli çalışmalar nedeniyle caddenin trafiğe kapatılacağı, sürücülerin çalışmalar süresince alternatif güzergah olarak Artukbey Caddesi, Mehtap Caddesi ve 2020 Sokağı üzerinden yönlendirileceği bildirildi.

