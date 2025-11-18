Mardin'de "Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor Projesi" kapsamında fidan dikildi

Mardin'de "Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor Projesi" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Mardin Şubesince Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, öğretmen ve öğrencilerle fidan dikti.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Mardin Şube Başkanı Enes Güneş, yaptığı açıklamada, hem farkındalık oluşturmayı hem de Türkiye'nin yeşillenmesine katkı sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Mardin ve ilçelerinde belirlenen okullarda toplam 300 fidanı toprakla buluşturulduklarını aktaran Güneş, " Bu fidanlar büyüdükçe çocuklarımız gölgesinde oturup derslerini çalışacaklar. Kitap okuyacaklar. Daha bilinçli bir nesil yetiştirmek için böyle bir çalışma yaptık." diye konuştu.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Geylani Çaltekin, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı.