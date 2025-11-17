Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de şarampole devrilen cipteki 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde cipin devrilmesi sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 23:50 Güncelleme: 17.11.2025 - 23:53
        Mardin'de şarampole devrilen cipteki 4 kişi yaralandı
        Mardin'in Nusaybin ilçesinde cipin devrilmesi sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 SDK 34 plakalı cip, Nusaybin-Artuklu kara yolunun Çukuryurt mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, D.I. (3), G.I. (62), M.I. (68) ve M.E.I. (39) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

