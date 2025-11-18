Derik'te sondaj kuyusuyla su kapasitesi arttırıldı
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünün saniyede 25 litre su kapasitesine sahip kuyuyu devreye alarak Derik ilçe merkezinin su kapasitesini arttırdığını bildirdi.
Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MARSU Genel Müdürlüğü, Derik ilçesini besleyen Çukursu hattına ilave olarak, Çadırkent bölgesinde daha önce açılan ve saniyede 25 litre su kapasitesine sahip sondaj kuyusu devreye alarak Derik ilçe merkezinin su kapasitesi artırdı.
Sondaj kuyusundan alınan numuneler laboratuvar ortamında analiz edilerek olumlu sonuçlandı.
Kuyunun Cebelo Terfi Merkezi'ne bağlantısının yapılabilmesi için 110 milimetre çapında, 1200 metre uzunluğunda içme suyu hattı döşendi.
Çalışmalar tamamlandıktan sonra kuyudan, mevcut ilçe şebekesine su akışı sağlanarak ilçe merkezinin su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlandı.
