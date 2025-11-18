Derik'te sondaj kuyusuyla su kapasitesi arttırıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MARSU Genel Müdürlüğü, Derik ilçesini besleyen Çukursu hattına ilave olarak, Çadırkent bölgesinde daha önce açılan ve saniyede 25 litre su kapasitesine sahip sondaj kuyusu devreye alarak Derik ilçe merkezinin su kapasitesi artırdı.

