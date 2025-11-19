Mardin Valisi Akkoyun 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda çalışmaları inceledi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, çalışmaların sürdüğü Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Mardin Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Akkoyun, çalışmaların devam ettiği stadyumda inceleme yaptı, görevlilerden bilgi aldı.

Vali Akkoyun'a, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doğan Ağalday da eşlik etti.