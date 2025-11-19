Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Akkoyun 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda çalışmaları inceledi

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, çalışmaların sürdüğü Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 11:45 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Valisi Akkoyun 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda çalışmaları inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, çalışmaların sürdüğü Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

        Mardin Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Akkoyun, çalışmaların devam ettiği stadyumda inceleme yaptı, görevlilerden bilgi aldı.

        Vali Akkoyun'a, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doğan Ağalday da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Almanya'da emeklilik reformu iktidar partisini böldü
        Almanya'da emeklilik reformu iktidar partisini böldü
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        Grip vakaları artıyor!
        Grip vakaları artıyor!
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'daki kazada ölen kardeşler, Mardin'de toprağa verildi
        Afyonkarahisar'daki kazada ölen kardeşler, Mardin'de toprağa verildi
        Mardin Ovası'nda mısır hasadı başladı; 2 milyon ton rekolte bekleniyor
        Mardin Ovası'nda mısır hasadı başladı; 2 milyon ton rekolte bekleniyor
        Mardin'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Mardin'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı