Mardin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırsal Kocatepe Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 45 ZA 578 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.