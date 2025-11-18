Mardin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Mardin'in Derik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kırsal Kocatepe Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 45 ZA 578 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, E.H (3), H.H (4), S.E (22) ve M.H (27) yaralandı.
Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
