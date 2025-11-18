Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 18:20 Güncelleme: 18.11.2025 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında merkez Artuklu ilçesinde operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Aramalarda, 298,93 gram esrar ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu kullananlara karşı çıktığı için darbedildiğini öne sürüp motosik...
        Uyuşturucu kullananlara karşı çıktığı için darbedildiğini öne sürüp motosik...
        Derik'te sondaj kuyusuyla su kapasitesi arttırıldı
        Derik'te sondaj kuyusuyla su kapasitesi arttırıldı
        Mardin'de "Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor Projesi" kapsamında fidan di...
        Mardin'de "Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor Projesi" kapsamında fidan di...
        Mardin'de "Dualı Sultan Gömlekleri" sergisi açıldı Dualı gömleklerde Fatiha...
        Mardin'de "Dualı Sultan Gömlekleri" sergisi açıldı Dualı gömleklerde Fatiha...
        Mardin'de okul çevreleri denetlendi
        Mardin'de okul çevreleri denetlendi
        Mazıdağı'nda şiddetli yağışların neden olduğu çukurlarda ortaya çıkan doğal...
        Mazıdağı'nda şiddetli yağışların neden olduğu çukurlarda ortaya çıkan doğal...