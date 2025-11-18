Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında merkez Artuklu ilçesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda, 298,93 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
