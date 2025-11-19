Mardin'de firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 10 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.