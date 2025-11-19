Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 10 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 10:59 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:59
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 10 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 10 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

