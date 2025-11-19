Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Kasım'da Saray Mahallesi Kılavuz Caddesi'nde İbrahim D'nin uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yürüttü.
Çalışmada, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.