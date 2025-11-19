Habertürk
        Mardin Haberleri

        Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 15:54 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:54
        Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı
        Mardin'in Dargeçit ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Kasım'da Saray Mahallesi Kılavuz Caddesi'nde İbrahim D'nin uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yürüttü.

        Çalışmada, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

