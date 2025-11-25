Habertürk
        Savur'da öğrencilere yönelik okuma etkinliği düzenlendi

        Savur'da öğrencilere yönelik okuma etkinliği düzenlendi

        Mardin Artuklu Üniversitesi Savur Meslek Yüksekokulu Kitap Okuma Atölyesi Topluluğu tarafından öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        25.11.2025 - 11:55
        Savur'da öğrencilere yönelik okuma etkinliği düzenlendi
        Mardin Artuklu Üniversitesi Savur Meslek Yüksekokulu Kitap Okuma Atölyesi Topluluğu tarafından öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Serenli İlkokulu'nda öğretim görevlisi Musaye Konak Özçelik'in danışmanlığında düzenlenen etkinlikte, kitap okumanın bireysel gelişime katkılarını ele alan sunum yapıldı.

        Çocuklarda okuma alışkanlığına yönelik farkındalık oluşturmak ve öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte, yüz boyama çalışması ve çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi.

