        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki çocukları evde ölü bulundu

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ve 5 yaşındaki çocukları, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 10:10 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:10
        Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki çocukları evde ölü bulundu
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ve 5 yaşındaki çocukları, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda oturan aileden haber alamayan komşuları, dün gece mahalle muhtarı ile ailenin oturduğu eve kapıyı açarak girdi.

        Evde başlarından silahla vurulmuş halde Mehmet K. (37), eşi Berna K. (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli K'yi gören muhtar ve komşuları durumu yetkililere bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çiftin ve çocuğun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

