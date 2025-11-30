Mardin'de huzur ve güven uygulaması
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güven uygulaması düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 70 ekip ve 205 personelin katılımıyla genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla "Mardin Huzur ve Güven Uygulamaları" gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 26 okulun çevresi, 24 umuma açık yer, 24 metruk bina ile 22 park ve bahçe kontrol edildi, 2 bin 372 kişi sorgulandı, 758 araç ve sürücüsü denetlendi, 33 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Paylaşımda, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadesine yer verildi.
