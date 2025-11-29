Mardin'de kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Kırsal Duruca Mahallesi'nde Zeyni İ, 01 ACU 055 plakalı kamyoneti hareket ettirdikten kısa süre sonra araç henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.