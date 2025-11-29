Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de kamyonette çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 20:07 Güncelleme: 29.11.2025 - 20:07
        Mardin'de kamyonette çıkan yangın söndürüldü
        Kırsal Duruca Mahallesi'nde Zeyni İ, 01 ACU 055 plakalı kamyoneti hareket ettirdikten kısa süre sonra araç henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

