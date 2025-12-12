Mardin'de 1 kişinin sert cisimle öldürülmesine ilişkin 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Mardin'in Artuklu ilçesinde geçen yıl bir kişiyi sert cisimle vurarak öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet ile tarafların avukatları ve maktul Resul Derin'in yakınları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanıklar, üzerine isnat edilen suçtan tahliyelerine yönelik karar verilmesini talep etti.

Resul Derin'in yakınları da sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Abdulvahap ve Selahattin Acet'in, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adliye binası önünde gazetecilere açıklama yapan ailenin avukatlarından Gurbet Bilbay, mahkemenin verdiği kararı yerinde bulduklarını belirterek "Heyet lehimize karar verdi. Adalet yerini buldu. Umarım Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtayda da aynı sonucu alırız." dedi.