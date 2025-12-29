Habertürk
        Mardin Haberleri

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 12:31 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:31
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 22-28 Aralık'ta çalışma yapıldı.

        Çalışmada, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı.

        Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

