        Mardin Haberleri

        Mardin'de eğitime kar engeli

        Mardin'de beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 22:23 Güncelleme: 28.12.2025 - 22:23
        Mardin'de eğitime kar engeli
        Mardin'de beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler sonucu kar yağışı ve soğuk hava koşullarının yarın il genelinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.

        Kent genelinde beklenen kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskinden dolayı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Mardin genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime yarın ara verildiği ifade edildi.

        Açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Vali Tuncay Akkoyun da NSosyal hesabından öğrencilere yönelik yaptığı paylaşımda, "Okullarımıza güvenli ulaşımınızla ilgili oluşabilecek olumsuzlukları engellemek için 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verdik. Ekran başında az vakit geçirerek, güzel oyunlar oynayarak değerlendirin. Sizleri çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

