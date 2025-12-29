Mardin'de kar yağışı etkili oldu

Trafik polisleri de sürücülere karda dikkatli ilerlemeleri, hız ve hatalı sollama yapılmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Karla mücadele ve trafik polisi ekipleri, iterek destek oldukları bazı araçların hareket etmesine yardım etti.

Kentte sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Etkili olan kar nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar ve araçlar beyaza büründü.

