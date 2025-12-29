Mardin Büyükşehir Belediyesinden sürücülere "kış lastiği" uyarısı

Mardin Büyükşehir Belediyesince sürücülere "kış lastiği" kullanılması konusunda uyarıda bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meteorolojik veriler doğrultusunda kent genelinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanmasının önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Trafiğe çıkmak zorunda olan tüm araçlarda kış lastiği kullanımı zorunludur. Kış lastiği bulunmayan araçların hem sürücülerin hem de diğer vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı unutulmamalıdır. Kış lastiği takılmadığı sürece vatandaşlarımızın trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur. Zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi ve yetkili birimler tarafından yapılan uyarıların dikkate alınması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.