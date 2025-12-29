Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden sürücülere "kış lastiği" uyarısı

        Mardin Büyükşehir Belediyesince sürücülere "kış lastiği" kullanılması konusunda uyarıda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:18 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden sürücülere "kış lastiği" uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesince sürücülere "kış lastiği" kullanılması konusunda uyarıda bulunuldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meteorolojik veriler doğrultusunda kent genelinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanmasının önem taşıdığı belirtildi.

        Açıklamada, "Trafiğe çıkmak zorunda olan tüm araçlarda kış lastiği kullanımı zorunludur. Kış lastiği bulunmayan araçların hem sürücülerin hem de diğer vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı unutulmamalıdır. Kış lastiği takılmadığı sürece vatandaşlarımızın trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur. Zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi ve yetkili birimler tarafından yapılan uyarıların dikkate alınması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Türkiye'de yağışlı gün sayısı 100'den 86'ya düştü!
        Türkiye'de yağışlı gün sayısı 100'den 86'ya düştü!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Nusaybin'de kar yağışı etkili oluyor
        Nusaybin'de kar yağışı etkili oluyor
        Mardin'de trafik kazasında yaralanan doktor hastanede hayatını kaybetti
        Mardin'de trafik kazasında yaralanan doktor hastanede hayatını kaybetti
        Mardin Artuklu Üniversitesinde eğitime kar engeli
        Mardin Artuklu Üniversitesinde eğitime kar engeli
        Mardin'de kar yağışı etkili oldu
        Mardin'de kar yağışı etkili oldu
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı
        Mardin'de kazada ağır yaralanan genel cerrah, 10 günlük yaşam savaşını kayb...
        Mardin'de kazada ağır yaralanan genel cerrah, 10 günlük yaşam savaşını kayb...