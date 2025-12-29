Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de trafik kazasında yaralanan doktor hastanede hayatını kaybetti

        Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan doktor, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:12 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:12
        Mardin'de trafik kazasında yaralanan doktor hastanede hayatını kaybetti
        Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan doktor, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Mardin-Diyarbakır kara yolunun Üçyol mevkisinde 19 Aralık'ta geçirdiği trafik kazasında yaralanan Derik Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Abdülkadir Akhraman, tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Akharman'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü

        Otopsi işlemlerinin ardından Akharman'ın cenazesinin memleketi Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.

        Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Akharman'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

        - Kaza

        Mardin-Diyarbakır kara yolunun Üçyol mevkisinde 19 Aralık'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan Derik Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Abdülkadir Kahraman ağır yalanmış, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

