Mardin'de trafik kazasında yaralanan doktor hastanede hayatını kaybetti

Mardin-Diyarbakır kara yolunun Üçyol mevkisinde 19 Aralık'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan Derik Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Abdülkadir Kahraman ağır yalanmış, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Akharman'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

Mardin-Diyarbakır kara yolunun Üçyol mevkisinde 19 Aralık'ta geçirdiği trafik kazasında yaralanan Derik Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Abdülkadir Akhraman, tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

