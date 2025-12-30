Mardin'deki uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22-28 Aralık'ta uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmada, 278 gram esrar, 108 sentetik ecza, 4 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi, 11 şüpheli yakalandı.
