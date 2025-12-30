Habertürk
        Mardin'deki uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı yakalandı.

        30.12.2025 - 11:27
        Mardin'deki uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı
        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22-28 Aralık'ta uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmada, 278 gram esrar, 108 sentetik ecza, 4 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi, 11 şüpheli yakalandı.

