Mardin'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen mısır yüklü 2 tır ile 1 otomobil, Fırat Mahallesi'nin Ceylanpınar Caddesi'nde çarpıştı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 tır ile bir otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.