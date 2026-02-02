Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 02.02.2026 - 11:43 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:43
        Mardin'de evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kırsal Akyazı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde inceleme yapıldı.

        İncelemede, Hamit K, Azize K, Hüseyin K. ve Ahmet K. yerde hareketsiz bulundu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hamit K. ve Azize K'nin hayatını kaybettiği belirlendi, Hüseyin K. ile Ahmet K. ise ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

