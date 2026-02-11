Canlı
        Mardin Haberleri

        Mardin'de bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 11.02.2026 - 10:59 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:03
        Mardin'de bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Mardin'in Artuklu ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Tilkitepe Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilenemeyen 06 DNP 283 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulanan 3 kişi yaralandı.


        Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

