Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Şar Mahallesi'nde dün gece sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

