        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesince hastanede tedavi gören çocuklara giysi desteği

        Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesince hastanede tedavisi süren çocuklara kıyafet desteği sunuldu.

        Giriş: 17.02.2026 - 11:51 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:55
        Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesince hastanede tedavi gören çocuklara giysi desteği
        Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesince hastanede tedavisi süren çocuklara kıyafet desteği sunuldu.


        Türk Kızılay Şubesinden yapılan açıklamada, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk servisinde tedavi gören çocuklara destek için 1000 parça kıyafetin yetkililere teslim edildiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Şube Başkanı Şehmus Arı, Kızılay olarak ailelerin ve çocukların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Türk Kızılay'ın 81 ildeki şube ve temsilcilikleri aracılığıyla insani yardım faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü aktaran Arı, Mardin'de gerçekleştirilen yardımların büyük bölümünün Kızılay Genel Merkezinin destekleriyle ulaştırıldığını ifade etti.



