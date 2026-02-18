Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Giriş: 18.02.2026 - 22:28 Güncelleme: 18.02.2026 - 22:28
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.


        Yenikent Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 35 AEV 131 ve 34 DNB 620 plakalı otomobiller çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlarda bulunan İ.A. (20), F.T. (37), B.T. (20), M.T. (14), E.T. (11) ve M.T. (7) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

