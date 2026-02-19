Mardin'de 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Mardin'in Savur ilçesinde ahırda 17 yaşındaki gence şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Harmantepe Mahallesi'nde 17 yaşındaki gencin güvercin çaldığı iddiasıyla bir ahırda alıkonularak darbedilmesi ve köpekle korkutulmasına ilişkin görüntülerin ortaya çıkması üzerine 15 Şubat'ta Savur Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 yaşındaki Y.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye çıkarılan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Mardin'in Savur ilçesinde 17 yaşındaki gencin güvercin çaldığı iddiasıyla bir ahırda alıkonularak darbedilmesi ve köpekle korkutulmasına ilişkin görüntülerin ortaya çıkması üzerine 15 Şubat'ta Savur Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gence şiddet uyguladığı tespit edilen kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheli, gencin bazı aile fertlerinin şikayetçi olmaması üzerine jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmış, şiddet görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine dün yeniden gözaltına alınmıştı.

