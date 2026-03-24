Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı
Giriş: 24.03.2026 - 10:27
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16-22 Mart'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 3 yıl 9 ay ve "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri