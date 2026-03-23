GÜNCELLEME - Mardin'de bir kişi tartıştığı kardeşini silahla öldürdü
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından silahla vurularak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kırsal Derecik Mahallesi'nde Erol K. (43) ile kardeşi Ergin K. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda ağabey Erol K, kardeşi Ergin K'yi silahla ateş açarak yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ergin K. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Şüpheli Erol K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.