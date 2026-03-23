Mardin'de devrilen midibüsteki 24 kişi yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 AAD 150 plakalı yolcu minibüsü, Midyat - Cizre kara yolunun kırsal Yayvantepe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, midibüsteki 24 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

