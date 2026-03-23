Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinde 25 yılı geride bırakan 47 çift umreye uğurlandı

        Mardin'de "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinde 25 yılı tamamlayan 47 çift kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 17:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü işbirliğinde, "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinde 25 yılını tamamlayan ve umreye gidecek kurayla belirlenen 47 çift için Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında uğurlama programı düzenlendi.

        Programda açıklama yapan Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hülya Savaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin işbirliğinde kentte 9 projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

        Projelerden birinin de evlilikte 25 yılını dolduran 47 çiftin umreye gönderilmesi olduğunu belirten Savaş, "Bize bu imkanı sağlayan Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Tuncay Akkoyun'a şükranlarımızı sunuyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.


        Kafileye eşlik edecek olan İl Müftüsü Enver Türkmen de 47 çiftle manevi bir yolculuğa çıktıklarını belirtti.

        Türkmen, şunları kaydetti:


        "İl Müftülüğü olarak, Sayın Valimiz Tuncay Akkoyun'un bize emanet etmiş olduğu 47 aileyi mukaddes topraklara götürme görevini yerine getireceğiz. Bu vesileyle, Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediyemize verdikleri büyük destek için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum."

        Umreye gidecek kişilerden Nuran Barrak ise kurada isminin çıkmasının ve kutsal topraklara gidecek olmanın mutluluk ve heyecanını yaşadığını belirterek, buna katkı sunan herkese teşekkür etti.


        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından, umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı.

        Törene, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sait Demirhan ve umreye giden yolcuların aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hayatını kaybetti
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Savaş istemiyoruz" diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı

