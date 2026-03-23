Mardin'de bir ağabey tartıştığı kardeşini silahla yaraladı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından silahla vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.



Kırsal Derecik Mahallesi'nde E.K. (43) ile kardeşi E.K. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda ağabey E.K, kardeşi E.K'yi silahla ateş açarak yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralı, sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Şüpheli E.K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

