Mardin'de bir ağabey tartıştığı kardeşini silahla yaraladı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından silahla vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırsal Derecik Mahallesi'nde E.K. (43) ile kardeşi E.K. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda ağabey E.K, kardeşi E.K'yi silahla ateş açarak yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli E.K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.