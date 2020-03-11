PKK'lı kadın terörist ikna edilerek teslim oldu



Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)MARDİN´de, 2003 yılında terör örgüte PKK´ya katılan `Siya Munzur´ kod adlı Duygu Karayel, ailesinin de desteğiyle, jandarma tarafından ikna edilerek teslim oldu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ailelerin de desteğiyle PKK'lıların teslim olmalarına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 2003 yılında Trabzon'da öğrenci olduğu sırada terör örgütü PKK'ya katılan 'Siya Munzur' kod adlı Duygu Karayel'in teslim olması için ekipler çalışma başlattı. Ailesinin de destek verdiği 6 ay süren ikna çalışmaları sonucu Karayel, terör örgütünün Irak'taki barınma alanlarından kaçarak, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Karayel'in jandarmadaki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2020-03-11 09:41:35



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