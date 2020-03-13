Husumetlisine kurşun yağdırdı

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Mardin’in Savur ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsı aracında kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıya uğrayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Savur ilçesi Kayacıklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin A., aralarında husumet bulunan Rıza A. isimli şahsı aracının içinde kurşun yağmuruna tuttu. Çevredekilerin haber vermesi üzenine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna kurşun isabet eden Rıza A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Rıza A., otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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