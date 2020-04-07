Mardin Dargeçit'te 3 mahallede sokağa çıkma yasağı 

<br>DARGEÇİT (Mardin), (DHA) MARDİN'in Dargeçit ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Harmanlı, Kısmetli ve Karagöl mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.<br>Dargeçit'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle kırsal Harmanlı, Kısmetli ve Karagöl mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince 6 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 23.00 itibari ile Dargeçit ilçesinin, kırsal Harmanlı, Kısmetli ve Karagöl mahalleleri ve bağlı birimleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Dargeçit <br>2020-04-07 09:18:10<br>

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