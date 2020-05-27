Mardin’de cinayet zanlısı sahte kimlikle bayramlaşırken yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucu 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 29 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, sahte kimlikle bayramlaşmaya geldiği evde jandarma tarafından yakalandı.



Derik’e bağlı Atlı köyü Kızlar mezrasında 2010 yılında iki aile arasında çıkan kavgada bir şahsın ölmesi ve bir şahsın yaralanması ile sonuçlanan olayda 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan aranan ve o tarihten itibaren firari olan N.A. isimli şahsın Derik ilçesi Kovalı Mahallesi'nde bulunan akrabalarına bayramlaşmaya geleceği tespit edildi. Bayramlaşmaya geldiği evde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon sonucu sahte kimlikle yakalan N.A. gözaltına alındı.



Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardımdan çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak adam öldürme', 'silah ve mühimmat bulundurma' suçlarından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



Ayrıca şahsa sahte kimlik kullanmaktan resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapılırken, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğinden dolayı da 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

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