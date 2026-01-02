Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 18 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 21:48 Güncelleme: 02.01.2026 - 21:48
        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, hakkında 22 ayrı "nitelikli dolandırılık" suçundan 18 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis ile 15 bin 980 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

