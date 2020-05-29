Mardin'de 180 camide cuma namazı kılındı

<br>Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, 32´si tarihi olmak üzere 180 camide yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmalarından sonra cuma namazı, maskeli ve sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı. <br>Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta ibadete kapatılan camilerin tekrar açılması kararının ardından, Mardin'de 32'si tarihi, 180 camide yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ardından ilk cuma namazı maske takılıp, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kılındı. 800 yıllık Kasımiye Medresesi'nde ve stadyumda kılınan cuma namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kentteki birçok camide de benzer yoğunluklar yaşandı. Cuma namazının ardından yaşadığı mutluluğu dile getiren Ali Kılınç, "Güzel bir aydan sonra güzel bir güne daha kavuştuk. Sanki bir daha cuma namazı kılamayacak gibi hissediyordum. Allah´a şükürler olsun ki bu günleri görebildik" dedi.<br>İLK CUMA İÇİN ŞÜKÜR KURBANI KESTİ<br>Cuma namazı öncesi Artuklular döneminden kalma 800 yıllık Melik Mahmut Camii'nde Sabahattin Evrensel de şükür kurbanı keserek, etini mahalle sakinlerine dağıttı. Evrensel, Allah'a kendisine daha önce cuma namazı kılmayı bir kez daha nasip ederse, rızası için şükür kurbanı keseceğine söz verdiğini ve bu sözü yerine getirdiğini söyledi. Evrensel, kesilen kurban etini Diyanet Vakfı görevlilerine teslim etti.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)<br>2020-05-29 16:10:51<br>

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