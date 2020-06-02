Serada Hint keneviri yetiştiren 2 kişiye gözatlı

<br>Nezir GÜNEŞ/KIZILTEPE(Mardin),(DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, serada Hint keneviri yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.<br>Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla, kırsal Yüceli Mahallesi'nde 2 kişinin kurdukları serada kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu imalatı yaptıkları belirlendi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Yüceli Mahallesi'nde seraya operasyon düzenledi. Serada yapılan aramada 1525 kök Hint keneviri ve 5 kilo 828 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler Ş.Ö. ve H.Ö. ise gözaltına alındı. 2 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Nezir GÜNEŞ <br>2020-06-02 15:44:59<br>

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