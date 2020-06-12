Mardin'de traktör yan yattı: 5 yaralı

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Mardin'in Midyat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Olay, MidyatDargeçit karayolu üzerindeki Barıştepe köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzettin Basar idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkıp yan yattı. Kazada traktörde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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