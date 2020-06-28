Sokak hayvanlarının sağlığı emin ellerde

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi ile Mardin Büyükşehir Belediyesi uyuz ve hastalık şüphelisi olan sokak hayvanlarının bakımı için harekete geçti.

Daha önce ilçenin 6 noktasına 12 yemlik montajı gerçekleştiren Kızıltepe Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sokak hayvanlarının sağlığı için düğmeye bastı. Uyuz ve hastalık şüphelisi olan sokak hayvanlarının bakımı için harekete geçen belediye ekipleri, koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hasta olan sokak hayvanları veteriner eşliğinde zabıta ekipleri tarafından toplanarak tedavileri yapılmak üzere Mardin Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi. Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamada barınağa teslim edilen hayvanların sağlık çalışanları tarafından bakımları titizlikle yürütüleceği belirtildi.

Belediye tarafından tedavisi tamamlanıp sağlığına kavuşan sokak hayvanları doğaya bırakılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.