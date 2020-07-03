Mardin’de LPG tankı patladı: 1 yaralı

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde hurdacı dükkanında bulunan LPG tankının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Sanayi Mahallesi eski Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir hurdacı dükkanında bulunan LPG tankının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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