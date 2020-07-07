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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle Elektrik'ten Mardin'deki kesintiye ilişkin açıklama "Mardin’de borcunu ödeyenlere elektrik vereceğiz"

İHA

Mardin'de tarımsal sulama abonelerinin birikmiş 1.3 milyar liralık borcu nedeniyle elektrik kesintisi devam ederken, Dicle Elektrik borcunu ödeyen abonelere elektrik vereceğini, ödemek isteyenlere de kolaylıklar sağlayacağını açıkladı.

Dicle Elektrik'ten Mardin'deki kesintiye ilişkin açıklama "Mardin’de borcunu ödeyenlere elektrik vereceğiz"

Mardin’de tarımsal sulama abonelerinin birikmiş 1.3 milyar liralık borcu nedeniyle elektrik kesintisi devam ederken, Dicle Elektrik borcunu ödeyen abonelere elektrik vereceğini, ödemek isteyenlere de kolaylıklar sağlayacağını açıkladı.
Mardin’de tarımsal sulama abonelerinin yıllardır ödenmeyen borçları nedeniyle elektrik kesintisi devam ederken, bölgenin elektrik dağıtım hizmetini yürüten Dicle Elektrik, borcunu ödeyen abonelere jeneratörler üzerinden elektrik verileceğini, borçlarını ödemeyen abonelere yönelik herhangi bir çözümün mümkün olmayacağını belirtti. Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas, elektrik kesintisiyle ilgili farklı platformlarda mağduriyet algısı oluşturulmak istendiğine dikkat çekerek, “Elektrik tedariğinin yeniden sağlanabilmesi borçların ödenmesine bağlı. Biz Mardin’deki tarımsal sulama abonelerimizin bize olan borçları konusunda yıllardır sabrettik, tahammül gösterdik. Ama geldiğimiz noktada, bu sabrımızın istismar edildiğini gördük. Faturasını düzenli ödeyen abonelerimizin hakkını korumak adına bundan sonra da kararlı tavrımızı sürdüreceğiz. Borçlarını ödeyenlere yeniden elektrik vereceğiz. Ödemeyenlerle ilgili herhangi bir çözüm söz konusu olmayacak” dedi.

“Yıllardır ödenmeyen 1 milyar 342 milyon liralık borç var”
Genel Müdür Arvas tarafından yapılan açıklamada, 6 bin 173 tarımsal sulama abonesinin uzun yıllardır ödenmediği için biriken ve 1 milyar 342 milyon liraya ulaşan elektrik borcu nedeniyle elektrik kesintisine gidildiği hatırlatıldı. Arvas, borçlarını ödeyen tarımsal sulama abonelerine tüm masrafları Dicle Elektrik tarafından karşılanacak şekilde jeneratörler üzerinden yeniden elektrik vermeye hazır olduklarını, ayrıca borçlarını ödemek isteyen abonelere daha önce olduğu gibi bundan sonra da, gecikme cezası indirimi ve taksitlendirme gibi imkanlar sunulacağını vurguladı.
Öte yandan, şirketten yapılan açıklamada, değişik platformlarda yer alan haberlerde Mardin’deki kesintinin kapsam ve sebeplerinin yer almadığı belirtilerek, içme suyu temininde kullanılan elektrik ile meskenlerde kullanılan elektriğin kesinti kapsamında olmadığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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