Mardin’de kamu hastanelerinde yaz stajı yapılmayacak

Mardin’de korona virüs tedbirleri ve ildeki tüm kamu hastanelerinin pandemi hastanesi olması nedeniyle yaz stajının yapılmamasına karar verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs çerçevesinde gerekli tedbirleri kararlaştırmak için Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan kararlar şöyle açıklandı:

"Sağlık YüksekokuluFakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin küresel korona virüs salgınının bulaş riskleri göz önünde bulundurularak, ayrıca kentteki tüm kamu hastanelerinin pandemi hastanesi olmasından dolayı 20192020 eğitim öğretim yılı ile sınırlı kalmak kaydı ile ilimiz ve ilçelerindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında yaz stajının yapılmamasına karar verilmiştir.

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