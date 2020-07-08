Mardin'de narkotik köpeğiyle uyuşturucu operasyonu 

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, narkotik köpeği 'Eros'un eşliğinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aranan şüpheli M.B., yakalandı.
Kızıltepe Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadele yönelik çalışma düzenlendi. Narkotik köpeği 'Eros'un da katılımıyla yapılan uygulamada, sokak araları ve metruk yerler denetlendi. Ekipler, uygulama sırasında uyuşturucu suçundan aranan M.B.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgusunun ardından M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmet Ali DİNLER
2020-07-08 19:31:44
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